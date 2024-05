Pochettino nel mirino di Manchester United e Bayern Monaco

La stagione che si è appena conclusa non si può definire positiva per il Chelsea. Il sesto posto ottenuto dopo un’importante rimonta non può soddisfare la dirigenza dei Blues che pensava di raggiungere ben altri obiettivi. La squadra, come sempre, è partita con l’idea di lottare per il titolo e la conquista di una, seppur sofferta, qualificazione europea non ha lasciato del tutto sorridenti i proprietari dei londinesi. Per questo motivo che si è presa la decisione di separarsi da Mauricio Pochettino.

Idea United e Bayern

L’ormai ex tecnico dei Blues però potrebbe presto trovare una panchina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna dello Standard, l’allenatore portoghese piacerebbe molto al Bayern Monaco ma potrebbe aprirsi anche una pista sempre nel campionato inglese. Fra le società interessate, si legge sempre sul quotidiano, ci sarebbe anche il Manchester United, che sabato prossimo si giocherà l’FA Cup in finale contro i cugini del City.

Due nomi per il Chelsea

Ma chi siederà sulla panchina del Blues la prossima stagione? Secondo quanto riporta Teamtalk, la prima possibilità potrebbe essere l’attuale mister dello Stoccarda Sebastian Hoenes, secondo in classifica alle spalle del Bayer e davanti al Bayern Monaco, mentre l’alternativa potrebbe essere Kieran McKenna dell’Ipswich Town neo promosso in Premier.