Porto, Pepe rischia 2 anni di squalifica per aggressione ad un dirigente avversario

Nuovi guai per Pepe. Il difensore del Porto, prossimo avversario della Lazio in Europa League, finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone e stavolta potrebbe pagare caro il suo comportamento scorretto. L'ex giocatore del Real Madrid era stato infatti coinvolto in una maxi-rissa scatenatasi al termine della sfida dell'11 febbraio contro lo Sporting Lisbona, importantissima per la classifica in quanto si affrontavano la prima e la seconda della classe. Il 2-2 finale non ha messo d'accordo le due squadre, perché al triplice fischio si è acceso un parapiglia che ha coinvolto anche dirigenti e fotografi. Il tutto si è concluso con ben 4 espulsi, tra cui lo stesso Pepe, che secondo A Bola rischia grosso per un grave episodio di condotta violenta: avrebbe aggredito con dei calci un dirigente avversario. Un gesto che, secondo il regolamento disciplinare della lega portoghese, potrebbe portare a una squalifica da 2 mesi fino a 2 anni.