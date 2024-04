Premier League, per l'Everton nuova penalizzazione per aver violato i regolamenti su produttività e sostenibilità economico-finanziaria

vedi letture

Ancora pessime notizie per l'Everton, che deve fronteggiare una nuova detrazione di 2 punti in classifica per aver violato i regolamenti della Premier League in merito alla produttività e alla sostenibilità economico-finanziaria.

Lo riporta il quotidiano sportivo inglese The Athletic, sottolineando come la sanzione sia stata comminata all'Everton da una commissione indipendente, alla quale era stato sottoposto il caso nel gennaio scorso dalla stessa Premier League, ed è la seconda sottrazione di punti nell'arco di questo torneo (inizialmente era stato dato -10 poi ridotto a -6 a fine febbraio). Ci si riferisce al triennio contabile che si conclude con il 2022/23.

Con questi due punti in meno, l'Everton scende al 16° posto della classifica. Ecco la graduatoria di Premier League aggiornata.

La classifica aggiornata di Premier League

Arsenal 71

Liverpool 71

Manchester City 70

Tottenham 60

Aston Villa 60

Manchester United 49

West Ham 48

Newcastle 47

Chelsea 44

Brighton 43

Wolverhampton 42

Bournemouth 41

Fulham 39

Crystal Palace 30

Brentford 29

Everton 27 (8 punti di penalizzazione)

Nottingham Forest 25 (4 punti di penalizzazione)

Luton 25

Burnley 19

Sheffield United 16