"La Fiorentina dovrebbe vendere Kean", la rivelazione del tecnico del Rubin Kazan

"Da come ho capito io, la Fiorentina dovrebbe vendere Kean. E sì, sono interessati a Daku". Facciamo ordine, queste sono le dichiarazioni di Rashid Rahimov, allenatore della squadra russa del Rubin Kazan nell'immediato post partita contro lo Zenit San Pietroburgo in cui la sua squadra è stata sconfitta nettamente per 3-0. Secondo alcune indiscrezioni l'attaccante 27enne del Rubin, Mirlind Daku, sarebbe un obiettivo della Fiorentina di mister Stefano Pioli.

Parlando della possibilità e dell'interesse dei Viola per il suo centravanti, il tecnico Rashimov si è lasciato andare anche a questa indiscrezione, per ora non confermata nè verificata, del fatto che la Fiorentina dovrebbe vendere la sua stella Moise Kean. Al momento, come detto, questa è una voce che non trova riscontri, inoltre per comprare Kean è necessario presentare un'offerta importante pari almeno alla clausola da 50 milioni attiva fino a metà luglio, se non di più.