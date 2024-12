Problemi di igiene a Old Trafford: gli ispettori sanitari hanno trovato escrementi di topo

Come se non bastasse la già difficile situazione sportiva (nell'ultima giornata è arrivata una rovinosa sconfitta in casa contro il Bournemouth), la dirigenza del Manchester United si ritrova gestire un nuovo problema: secondo il Daily Mail, durante le ultime ispezioni sanitarie effettuate a Old Trafford sarebbero stati notati numerosi escrementi di topi. Di conseguenza, al club sarebbe stata assegnata una valutazione igienica di due stelle, ben al di sotto del massimo (cinque) e inferiore all'ultima (quattro) ricevuta qualche mese fa.

Le tracce sono state trovate in diversi punti dello stadio, anche in un chiosco che vende cibo e bevande. L'ubicazione dello stadio, costruito nel 1910 e situato tra un canale e una linea ferroviaria, spiegherebbe in parte la situazione. I dirigenti del Manchester United, con l'aiuto del municipio, hanno già fatto appello alle società di disinfestazione per cercare di risolvere questo fastidioso problema.