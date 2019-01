PSG, Rabiot assente nel ritiro di Doha: addio sempre più vicino

Il caso Adrien Rabiot continua a far discutere. Il centrocampista francese non si sarebbe presentato nel ritiro del Paris Saint-Germain a Doha, ufficialmente per un problema familiare, ma la sua assenza non fa altro che alimentare i rumors sul suo addio anticipato. Per il classe '95, in scadenza di contratto a giugno, è ormai sfida a tre tra Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco. Lo riporta L'Equipe.