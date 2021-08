Real Madrid, la pubalgia di Kroos cambia i piani dei Blancos: Ceballos verso la permanenza

L'infortunio di Toni Kroos, che lo scorso 3 agosto ha accusato un problema di pubalgia, ha cambiato i piani del mercato in uscita in casa Real Madrid. Come riporta AS, l'infortunio del tedesco, fastidioso e che potrebbe avere lunghi strascichi, avrebbe chiuso la porta della cessione sia a Martin Odegaard che a Dani Ceballos, che sembravano in partenza nel corso dell'estate ma che invece resteranno a Valdebebas alla corte di Ancelotti.