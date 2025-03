Ribery, il retroscena shock: "Avrebbero potuto tagliarmi la gamba, l'infezione mi aveva divorato"

Franck Ribery ha messo fine alla sua carriera nel 2022. All'epoca giocava nella Salernitana, in Serie A, e l'internazionale francese è stato costretto ad appendere gli scarpini al chiodo. Il motivo è semplice e riconducibile ai dolori sempre più ricorrenti al ginocchio. In un'intervista concessa a L'Équipe, racconta la fine del suo percorso: "Il ginocchio ha iniziato a farmi sempre più male", ricorda il francese ex Bayern Monaco:

"Non mi allenavo più tra una partita e l'altra, ma recuperavo per preservarmi", ha proseguito.

Gli esami hanno rivelato che non aveva più cartilagine, così Ribéry è andato “sotto i ferri in Austria”, dove gli è stata inserita "una placca all'interno". Tuttavia, le cose non sono andate come da previsione, come lo stesso 41enne ha confidato nell'intervista al taccuino francese: "Ho avuto una grossa infezione quasi cinque mesi dopo".

Al punto di domandarsi se fosse necessaria un'amputazione: "La placca è stata rimossa - racconta l'ex Fiorentina -. L'infezione mi aveva divorato. Era così grave che avevo dei buchi nella gamba. Avevo lo stafilococco aureo (un batterio che può causare infezioni, ndr). Ho passato dodici giorni in emergenza all'ospedale in Austria. Ero molto spaventato. Avrebbero potuto tagliarmi la gamba", ricorda Ribery.