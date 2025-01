Ritorno al BVB, ma Klopp ha detto no. Watzke: "Non voleva più gestire una sola squadra"

Al loro prossimo incontro, Jurgen Klopp e Hans-Joachim Watzke parleranno di tutto, tranne di un argomento in particolare. "Io sono e rimarrò sempre suo amico. Jurgen ha fatto tanto per il Borussia Dortmund, e questo va rispettato", ha garantito il direttore dell'amministrazione del Borussia Dortmund in un'intervista alla Sport BILD. "L'unica cosa che mi dispiace è che non posso più parlare con lui del Borussia Dortmund. Questo non accadrà più". Infatti, Klopp, che ha allenato il BVB dal 2008 al 2015, portandolo a vincere due volte il campionato tedesco, entrato di diritto nel cuore dei tifosi gialloneri, inizierà il 1° gennaio il suo nuovo lavoro come "Head of Global Soccer" di Red Bull.

Inutili i tentativi dei giornalisti di indurre in tentazione Watzke per riportare Klopp sulla panchina del Borussia Dortmund. Sebbene la stagione di Nuri Sahin, attuale allenatore, non stia affatto andando come da più rosee aspettative, essendo al sesto posto in classifica e lontano 11 punti dalla vetta e dal Bayern Monaco.

Eppure è sorto un clamoroso retroscena. Un ritorno al Borussia Dortmund per Klopp sarebbe stato ancora possibile fino all'ultimo: "Jurgen sa benissimo che al Borussia Dortmund avrebbe potuto scegliere il suo incarico quasi liberamente. Ma credo che ora non volesse più gestire una sola squadra in maniera esclusiva", ha sottolineato Watzke. "È una cosa completamente diversa se ti occupi di un progetto con cinque o sei club come supervisore, oppure se torni al Borussia Dortmund. Red Bull? ha una forza finanziaria molto maggiore e una struttura completamente diversa. Noi abbiamo altre cose da offrire. Però, se una volta hai avuto una cosa del genere, è legittimo scegliere qualcosa di diverso, una storia più globale".