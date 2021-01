RMC Sport - Simakan dovrebbe restare allo Strasburgo fino al termine della stagione

In Francia, RMC Sport riporta questo questo aggiornamento su Mohamed Simakan: dopo essere stato a lungo al centro di tante voci e indiscrezioni, il giovane difensore non dovrebbe alla fine lasciare lo Strasburgo in questa finestra di mercato invernale. L'infortunio al ginocchio del giocatore francese ha spinto sia il Milan che il Lipsia a cambiare strategia e ad aspettare la prossima estate. Il sito transalpino riferisce anche che, a differenza dei rossoneri, i tedeschi non hanno per ora mai presentato proposte concrete per Simakan.