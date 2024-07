Sampaoli shock contro Dembélé: "Tutti sanno che gioca come un autistico"

Tre gol e 9 assist in Ligue 1 la scorsa stagione con il PSG hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi rouge-et-bleu, poi la campagna pressoché deludente agli Europei con la Francia e l'eliminazione in semifinale con la Spagna hanno peggiorato le cose. La verità è che Ousmane Dembélé è ancora alla ricerca di un equilibrio personale tra club e Nazionale dopo la turbolenta esperienza al Barcellona.

Ma chi non riserva parole d'affetto per l'ala destra francese di 27 anni è Jorge Sampaoli, intervenuto in occasione di una chiacchierata con la rivista So Foot per stilare un'analisi di Euro 2024: "Quando straripa, gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come finirà l'azione", ha criticato il 64enne argentino.

Rincarando la dose: "Sanno che gioca come un autistico: inizia l'azione e la conclude da solo. Non ha la capacità di far brillare un compagno di squadra, sa solo far brillare se stesso", ha aggiunto l'ex tecnico del Marsiglia (tra le altre). Commenti forti che mettono a nudo le difficoltà del parigino nel capitalizzare le occasioni che crea, seppur denotino una certa asprezza di parole