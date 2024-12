Serie A assente nella Top 11 dell'IFFHS del 2024: Haaland sì, Lautaro no

L'IFFHS (Internacional Federation of Football History & Statistics), organismo legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA pur non facendo parte del suo organigramma, che si occupa delle statistiche e record riguardanti la storia del calcio nelle competizioni organizzate dalla FIFA o da federazioni affiliate a quest'ultima, ha pubblicato sul proprio sito l'undici migliore del 2024, nel quale non figurano nessun italiano e nessun giocatore che milita in Serie A:

Top 11 (4-3-3): Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina); Carvajal (Real Madrid, Spagna), Ruben Dias (Manchester City, Portogallo), Antonio Rudiger (Real Madrid, Germania), Alphonso Davies (Bayern Monaco, Canada); Rodri (Manchester City, Spagna), Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra), Toni Kroos (Real Madrid, Germania); Lamine Yamal (Barcellona, Spagna), Erling Haaland (Manchester City, Norvegia), Vinicius Junior (Real Madrid, Brasile).