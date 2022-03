Sirene italiane per Bale. Ma il gallese è pronto a giocare in Championship per il Cardiff

Fonte: tuttomercatoweb.com

Notizia che se fosse confermata sarebbe clamorosa, quella del Wales Online. Il futuro di Gareth Bale potrebbe essere in Championship. Il gallese potrebbe infatti tornare in patria, precisamente al Cardiff, in caso la sua nazionale dovesse qualificarsi per i Mondiali. L'edizione online del quotidiano parla inoltre di un interesse da non meglio precisate squadre di Serie A, oltre a Celtic e Rangers ed altri club di Premier League inglese. L'ipotesi Cardiff è la più affascinante perché permetterebbe a Bale di giocare in Galles, preparando nella sua città natia uno storico Mondiale e dove si sente amato e coccolato, dopo anni di critiche a Madrid. Attualmente i bluebirds sono 17esimi in classifica, tuttavia con un ragguardevole vantaggio sulla zona retrocessione.