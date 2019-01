Siviglia, tutto su Morata. Operazione da 45 milioni complessivi

Nella giornata di ieri l'agente di Alvaro Morata si è incontrato col Siviglia per parlare del futuro dell'attaccante del Chelsea. Secondo il Daily Mirror la proposta del club andaluso ai Blues è un prestito oneroso da 5,5 milioni di euro con riscatto in estate fissato a circa 40 milioni, cifra inferiore a quanto speso dagli inglesi per strapparlo al Real Madrid ma che comunque potrebbe soddisfare la società londinese.