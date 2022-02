Sport - Tottenham in pole per Kessie: gli Spurs hanno già presentato un'offerta al centrocampista

Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere al Tottenham. Secondo quanto riportato da Sport il club inglese è infatti in pole per il centrocampista del Milan, che come noto ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già presentato un'offerta per convincerlo a firmare, in modo da battere la concorrenza, con il Barcellona che continua a seguire la vicenda.