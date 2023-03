The Sun - Tottenham, giocatori divisi su Conte: c'è chi chiede l'esonero

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il clamoroso sfogo di Antonio Conte dopo la partita pareggiata dal Tottenham contro il Southampton fa ancora discutere in Inghilterra e secondo The Sun buona parte dell'organico degli Spurs sarebbe rimasto colpito dalle dure parole del tecnico e vorrebbe che fosse esonerato durante la sosta.

Un'ipotesi però improbabile, visto che il contratto di Conte (17 milioni) scadrà il prossimo giugno. Daniel Levy non dovrebbe operare scossoni prima della fine della stagione; per la sostituzione, resta forte la candidatura dell'ex Mauricio Pochettino.