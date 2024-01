Thilo Kehrer al Monaco: il tedesco arriva in prestito dal West Ham

Il Monaco ha annunciato l'arrivo di Thilo Kehrer. Il 27enne difensore della nazionale tedesca, accostato anche al Milan nei giorni scorsi, lascia in prestito il West Ham United Football Club fino alla fine della stagione, con opzione di riscatto.

Il comunicato ufficiale

Dopo le esperienze in Bundesliga e Premier League, Thilo Kehrer si prepara dunque a fare il suo ritorno in Ligue 1 Uber Eats, campionato che conosce bene avendovi giocato quattro stagioni con il Paris Saint-Germain (dal 2018 al 2022).

Originario di Tubinga, vicino a Stoccarda, è cresciuto nello Schalke 04, con cui ha giocato più di cento partite con le giovanili e ha vinto, da capitano, il titolo di campione tedesco U19 nel 2015. Il suo debutto professionistico è arrivato poco dopo, durante una partita di Bundesliga giocata il 6 febbraio 2016 contro il Wolfsburg (vittoria per 3-0).

Calciatore versatile, capace di giocare in tutte le posizioni della difesa, Thilo Kehrer ha attirato l'attenzione del Paris Saint-Germain, che lo ha ingaggiato nel 2018. A suo agio in un sistema con due o tre difensori centrali, ha rapidamente scalato le gerarchie della squadra agli ordini di Thomas Tuchel.

Con il Paris, il difensore ha esordito in Champions League nel 2018, in occasione di un match contro la Stella Rossa Belgrado, vinto 6-1.

Finalista della Champions League 2020

In totale, ha preso parte a una ventina di partite europee, comprese le presenze contro club blasonati come Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund e Manchester City, culminate nella finale di Champions League 2020 persa contro il Bayern Monaco, in cui ha giocato titolare.

Con il club della capitale, Thilo Kehrer ha giocato 128 partite e ha vinto tre volte il campionato di Ligue 1 (2019, 2020 e 2022), due volte la Coupe de France (2020 e 2021) e una volta la Coupe de la Ligue (2020).

Vincitore dell'Europa Conference League con il West Ham

Dopo quattro anni con il club dell'Ile-de-France, nell'estate del 2022 è approdato al West Ham, in Premier League. Thilo Kehrer ha partecipato alla storica stagione degli Hammers, che hanno vinto l'Europa Conference League a spese della Fiorentina.

Presente ai Mondiali con la Germania

Le sue prestazioni e la costanza ai massimi livelli gli sono valse la prima convocazione con la Mannschaft di Joachim Löw nel settembre 2018. Con la Germania il difensore ha giocato 27 partite ed è stato convocato per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Con l'AS Monaco, il difensore della nazionale tedesca indosserà la maglia numero 5".