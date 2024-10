Tuchel è il nuovo CT dell'Inghilterra, ma non entrerà subito in carica: i dettagli

Thomas Tuchel è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. A darne notizia la Football Association, con questo comunicato: "La FA ha annunciato che il vincitore della Champions League Thomas Tuchel è il nuovo allenatore della nazionale maggiore inglese e sarà assistito dall'allenatore inglese di fama internazionale Anthony Barry. Tuchel torna nel calcio inglese dopo un periodo ricco di trofei con il Chelsea, che l'ha portato a diventare campione europeo e mondiale, avendo anche ottenuto successi a livello d'élite in Germania e Francia. Inoltre, è stato votato allenatore dell'anno UEFA e FIFA nel 2021 in riconoscimento del suo lavoro in Inghilterra".

Nel corso del comunicato viene poi specificato che Tuchel, in realtà, aveva già firmato la scorsa settimana e che entrerà in carica con l'inizio del nuovo anno: "Il suo arrivo alla FA conclude un'ampia ricerca di reclutamento iniziata a luglio, subito dopo la sconfitta dei Three Lions alla finale di Euro 2024. La decisione di reclutare Tuchel e Barry è stata approvata dal Consiglio della FA all'inizio della scorsa settimana, con Tuchel che ha firmato il suo contratto martedì 8 ottobre. L'annuncio è stato ritardato per ridurre al minimo le distrazioni durante il ritiro internazionale appena concluso. La coppia inizierà a lavorare il 1° gennaio 2025 in vista del processo di qualificazione per le finali della Coppa del Mondo FIFA dell'anno successivo, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti".

E ancora: "Tuchel si riunirà a Barry, avendo lavorato a stretto contatto con l'inglese al Chelsea e al Bayern e dove insieme hanno vinto quattro trofei tra entrambi i club. Barry, nato a Liverpool, che è titolare di una licenza UEFA Pro, ha un notevole pedigree internazionale, in particolare lavorando con Belgio e Portogallo, rispettivamente per la Coppa del Mondo 2022 e per Euro 2024".