TYC Sport - L'Inter Miami ha chiuso per Federico Redondo

Tra gli obiettivi del Milan per la prossima finestra di calciomercato, il centrocampista argentino Federico Redondo - figlio d'arte - è a un passo dal trasferimento in Major League Soccer. L'Inter Miami, riporta 'TYC Sport', ha chiuso l'accordo con l'Argentinos Juniors grazie a un'offerta da otto milioni di dollari. Classe 2003, è un centrocampista attualmente impegnato nel torneo Pre-Olimpico con la nazionale Under 23 argentina.

Negli Stati Uniti il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al 23 aprile. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto:

Austria: chiusura 6 febbraio.

Australia: chiusura 7 febbraio.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.