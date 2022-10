Villarreal, Quique Setién prendera il posto di Unai Emery in panchina

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Quique Setién è atteso nel pomeriggio a Vila-real per raccogliere il testimone di Unai Emery. L'edizione odierna di As svela alcuni dettagli sull'accordo: il tecnico firmerà fino al termine della stagione e non vi sarà alcun vincolo oltre il 30 giugno. La presentazione è prevista per la giornata di domani, alla vigilia della sfida di Conference League contro l'Hapoel Be'er Sheva.