Wigan, Robinson può tornare ad allenarsi: "Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo periodo difficile"

Antonee Robinson, terzino del Wigan il cui trasferimento al Milan a gennaio è saltato a causa di alcuni problemi al cuore riscontrati durante le visite mediche, ha ricevuto l'ok dei medici per tornare ad allenarsi. Queste le sue parole riportate skysports.com: "Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato negli ultimi mesi, con un ringraziamento speciale al medico del club Jonathan Tobin, allo staff medico del club e a tutto il team coinvolto al Liverpool Heart and Chest Hospital. Non vedo l'ora di tornare a fare ciò che amo. È stato un periodo difficile, ma ho delle brave persone intorno a me. Sono contento di poter tornare ad allenarmi con i ragazzi e di avere di nuovo l'opportunità di giocare per il Wigan".