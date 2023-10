3 punti clamorosi! Partita pazzesca! L'ha parata Giroud! Theo, ma perché?!

Un finale incredibile, un thriller mai visto, un colpo di scena dietro l'altro, una vittoria pesantissima.

Sette vittorie su otto e primato in solitatara: chi l'avrebbe mai detto? Sarebbe stato un peccato non approfittare del passo falso dell'Inter: farlo così è ancora più bello!

Ancora una volta decisivo Pulisic: quarto gol, pesantissimo. Così come il successo che, chissà, magari a fine stagione si potrà ricordare come un momento speciale. Il Genoa è tosto e su quel campo non sarà facile per nessuno.

Ancora una volta deciso Maignan: la parata sul tiro deviato di Dragusin è semplicemente illegale. Come ha fatto? Mostruoso. Peccato per il rosso finale, ma anche col colpo di testa è stato determinante.

La parata di Giroud è da raccontare ai nipotini. Olivier è un grande rossonero, provvidenziale anche coi guantoni: pazzesco. Da 'Si è girato Giroud' a 'L'ha parata Giroud' è un attimo.

Tra le note positive anche un altro clean sheet e una difesa che dopo il derby si è registrata, con appena un gol subito, quello col Cagliari, in sei partite.

Nota negativa la prossima squalifica di Theo Hernandez: provvedimento che arriverà per un giallo stupido, l'ennesimo in questa prima parte di stagione, dopo ammonizioni rimediate per proteste. Un fallo sciocco, sapendo di essere diffidato e che la prossima sarà contro la Juventus. Da un giocatore della sua esperienza è doveroso aspettarsi, da questo punto di vista, un salto definitivo a livello di maturità.

Ora la sosta per le nazionali, che un tempo era alleata, oggi invece è motivo di preoccupazione. La speranza è di passare indenni queste due settimane e, semmai, di svuotare l'infermeria.

Al rientro, per il trittico Juventus-PSG-Napoli in una settimana, sarà fondamentale recuperare i vari Loftus-Cheek, Kalulu e Krunic: riuscire a distribuire le forze, lo abbiamo capito, è di vitale importanza.