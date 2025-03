Addio sicuro. Già deciso. Cosi non può andare avanti. Rimonta Milan in Champions ancora possibile? Da Milanello cosa filtra

L’ultimo turno di campionato ha riaperto la corsa al quarto posto, con il Milan che resta nono in classifica ma che ha ridotto il distacco a 6 punti dall’ultima posizione possibile per accedere alla prossima Champions League. Sarà difficile recuperare nelle nove giornate conclusive di campionato, considerando che il Diavolo è sempre stato altalenante per tutto l’anno, ma ci sono ancora delle possibilità. Infatti analizzando il calendario dei rossoneri ci sono tanti scontri diretti che spostano molti punti. Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma i confronti che darebbero al Milan un impulso verso l’alto o che affosseranno definitivamente la formazione di Conceição.

Ma i giocatori ci credono? Da Milanello filtra che la squadra dopo le ultime due vittorie sofferte contro Lecce e Como si sia ricompattata, e i risultati di Juve e Lazio hanno riacceso la fiammella della speranza. Dunque la squadra vuole crederci, ma servono tante vittorie di fila a cominciare da Napoli e Fiorentina, le prossime due partite dopo la sosta. Ora non è più tempo delle chiacchiere o dei proclami, servono i fatti in campo.

Mentre i tifosi ci credono? Non tutti. Anzi, a dire il vero sono più coloro che vedono il Milan incapace di recuperare 6 punti, perché sono state troppe le delusioni nel corso dell’anno e ora giustamente sono diffidenti.

Questi saranno i giorni in cui Giorgio Furlani comincerà a lavorare sul nome del prossimo direttore sportivo, ma ci sono delle indicazioni importanti su alcuni giocatori. Joao Felix non farà parte del Milan della prossima stagione, non ci sono i presupposti perché il Diavolo tratti con il Chelsea la sua permanenza in rossonero. Il portoghese ha illuso tutti con quel gol all’esordio in Coppa Italia poi è calato tanto. Nell’operazione chiusa a gennaio non erano state inserite clausole sul riscatto, dunque il Milan per trattenerlo dovrebbe acquistarlo o al massimo chiedere nuovamente un prestito ai Blues, ma non lo farà.

Discorso diverso per Santiago Gimenez. La punta messicana va aiutata, ormai è più di un mese che non segna in campionato ed essendo un acquisto a titolo definitivo non si può perdere un patrimonio del club. L’allenatore dovrà trovare un modo per innescarlo, per servirlo nel modo migliore con un gioco offensivo che lo valorizzi. Santiago sarà l’attaccante del Milan anche nei prossimi anni, bisogna aiutarlo a valorizzare le sue caratteristiche, a farlo crescere. Sarà importantissimo averlo al massimo per le ultime nove partite del campionato e per la doppia sfida contro l’Inter nel derby di Coppa Italia.

Bravissimi Reijnders e Pulisic, i veri giocatori di classe di questo Milan. Il primo è stato blindato, il secondo a breve firmerà il prolungamento. E sono le uniche vere notizie positive di questa stagione disgraziata.