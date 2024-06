Almeno un colpo. Theo, ecco cosa succede. Milan-Zirkzee manca l’ultimo step

vedi letture

Mancano una ventina di giorni per l’inizio della nuova stagione, con il classico raduno al centro sportivo di Milanello, e il club rossonero non ha ancora messo a segno nessun acquisto rilevante. Il tempo c’è ma sarebbe importante per il Milan presentarsi alla data del raduno con almeno un colpo. Sia per lanciare un segnale, ma specialmente per cominciare a colmare il gap con l’Inter. Ad oggi la partenza sul mercato è stata a rilento, vedremo se ci saranno accelerazioni in questi giorni.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic sono state esaustive per certi argomenti, meno per altri, ma ora servono i fatti. Prendiamo ad esempio la situazione Theo Hernandez. Per Zlatan non ci sono dubbi sulla permanenza in rossonero. Ha detto chiaramente che lui Maignan e Leao resteranno. Poi dopo due giorni dalla famosa conferenza di Ibra, il francese ha rilasciato dichiarazioni che hanno gettato dubbi sul futuro.

La verità dei fatti è che il terzino vorrebbe rinnovare a cifre molto alte, oltre 8 milioni di euro, e vorrebbe rassicurazioni sul progetto tecnico. Theo vuole rimanere al Milan ma vuole farlo in una squadra che vinca subito, e che gli raddoppi lo stipendio. D’altronde parliamo di uno dei terzini più forti in Europa ma che ha ancora un ingaggio sotto i 5 milioni, mentre altri giocatori nel suo ruolo guadagnano molto di più e non sono nemmeno all’altezza di Theo.

La situazione però non è compromessa, si potrà parlare dopo l’Europeo per cercare di arrivare ad un accordo. L’argomento però va affrontato con maggiore forza e decisione, temporeggiare può essere deleterio. Trattenere Theo con un rinnovo potrebbe essere un grande colpo per il club.

Altro punto: il Milan non ha bisogno di vendere, e solo di fronte ad un’offerta da 90-100 milioni potrebbe sedersi a trattare. Queste offerte arriveranno?

Veniamo alla situazione Zirkzee. La trattativa resta avanzata. Il Milan sperava di concludere la settimana scorsa perché le parti si stavano avvicinando sulle commissioni, è mancato però l’ultimo passo. Sembrava che Kia Joorabchian potesse scendere sotto i dieci milioni poi l’operazione si è fermata. Sarà importante riprendere il dialogo in modo costruttivo perché Zirkzee resta ancora il primissimo obiettivo del Milan e i rossoneri vogliono lui per l’attacco. Tra l'altro nella scaletta virtuale delle priorità del Milan c'è prima l'attaccante e poi gli altri ruoli.

Ma sono due le strade su Zirkzee: o sale il Milan verso le richieste di Kia, oppure il contrario. Il tempo passa e la preoccupazione che da un momento all’altro possa entrare in scena qualche altra squadra c’è.