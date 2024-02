Basta! Leao e Maignan non sono fustini da scambiare. Milan da Premier League. Festeggiare con Pippo, Pippo mio!

vedi letture

“Tristezza, per favore vai via

Tanto tu in casa mia

No, non entrerai mai”

Canta così Ornella Vanoni ,in un vecchio brano del 1967.

Nei giorni del Festival di Sanremo, mi è venuta voglia di ricordarlo ai tifosi del Milan, che rischiano di essere pesantemente condizionati da una atmosfera negativa .

Hakan Calhanoglu sta giocando una grande stagione. Allora immediatamente serpeggia il venticello negativo. Quanti rimpianti vero Milan ?!? Come se la squadra di Pioli non avesse vinto uno Scudetto anche senza l’apporto del centrocampista turco.

Charles De Kaetelaere è uno dei protagonisti dell’eccellente momento atalantino . Rendimento e prestazioni ben differenti dalla pallida stagione milanista . Allora serpeggia il venticello negativo . Come se il Milan non avesse vinto quindici partite . Come se non avesse quarantanove punti . Lo stesso cammino dell’Arsenal in Premier League.

Meno male che Lucas Paquetà è lontano migliaia di chilometri, lassù a Londra , altrimenti.. sai che solfa anche le positive partite del brasiliano.

Il Milan vince otto partite nelle ultime undici, ma Leao non segna mai .

I Ragazzi di Pioli non perdono dal nove dicembre , con un rendimento da primi in classifica, ma Magic Mike è diventato un portiere …normale.

Leao sta giocando partite di spessore, nemmeno da paragonare al ragazzo che qualche anno fa aveva cominciato la sua avventura rossonera. Bravo, spettacolare ma, lo ricordate ?, spesso avulso dalla manovra . La gamba sembra ritornata ben tornita , la corsa più fluida. Arriveranno i gol, arriveranno !!

Maignan è un grande portiere, uno dei più grandi del mondo. Le sue prestazioni regalano dai dieci a quindici punti per stagione . Qualche errore nelle ultime partite ? Torno a citare allora il poeta latino Orazio :” Aliquando bonus Homerus dormitat”.Sì ,anche il grande Omero a volte sonnecchia.

Per qualcuno come risolvere il problema ? Molto facile . Si devono mettere sul mercato . Subito. Entrambi. Ecco che viene posta la solita stucchevole domanda . Come discendenti dell’indimenticabile Paolo Ferrari, protagonista nella pubblicità degli anni ‘70 .

“ Volete il fustino Leao o il fustino Maignan in cambio di due ?” Io rispondo come la casalinga dello spot . “No ,mi tengo i miei fuoriclasse !” E basta ,insomma !! Siamo stanchi che il nostro caro Milan abbia, da mesi, l’allenatore in uscita . Abbia i giocatori, da settimane, in uscita. Intanto però tutti concentrati alla vigilia di un mese affascinante in Italia e in Europa. Certo la fase difensiva deve radicalmente migliorare . Ma anche qui…. Hanno ripetuto fino alla noia che il calcio inglese è di un altro livello come spettacolo ,divertimento ed emozioni. Le partite non sono mai finite . Succede sempre l’imponderabile. La risposta italiana è un Milan ,che va in vantaggio. Viene raggiunto . Non molla. Reagisce . Pareggia . Alla fine vince . Gli occhi dei tifosi che lasciano le tribune di Frosinone, come quelli che sono tornati a casa dal Friuli , sono luminosi. Brillano felicità e orgoglio per questo Milan, mai domo, sempre capace di una reazione efficace. UNA SQUADRA CHE EMOZIONA perché SI EMOZIONA . Momenti di gioia purtroppo , molto fuggevoli perché iniziano subito i processi sulla difesa , sul portiere che non para, sui due centrocampisti che non filtrano, su Leao che non segna. Mai sentite le stesse opinioni sulla difesa del City, del Liverpool, dell’Arsenal , quando il match finisce 3-2 o 2-2. Me lo tengo stretto questo mio Milan ,che , da qualche anno, mi regala solo brividi . Questo nostro Rollercoaster, che ci porta là in alto. Poi ci tuffiamo giù, con il vento dei capelli. Capace poi di farci volare verso il cielo. Provano in tutte i modi a rovinarci questi mesi indimenticabili . Sì, indimenticabili anche se il Milan è terzo , anche se è uscito dalla Champions League, e il modo ancor m’offende . Vero sig arbitro Marciniak ? Vero, sig. Varista Kwiatkowski.

Intanto sogno una settimana da ricordare .Il Milan che celebra il 22 maggio un nuovo trionfo. Il 22 maggio , il giorno della prima finale sempre in terra britannica . Il Milan che perde ,quattro giorni a San Siro, contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, che si salva dopo una stagione complicata . Per festeggiare tutti insieme . Ancora una volta, dopo tredici anni, con Pippo ,Pippo mio !!!