Blackout totale. Milan desolante. Urgono riflessioni

vedi letture

Terza sconfitta nelle ultime 4 partite, concessa la prima vittoria del campionato a un'Udinese fino a prima disastrosa, in casa.

6 punti dalla vetta, distacco aumentato in un turno che sulla carta doveva essere favorevole.

Un Milan a dir poco desolante: la squadra è entrata in un tunnel e oggi è buio totale.

Il cambio di modulo in un momento in cui la squadra avrebbe bisogno di certezze, sembra aver creato confusione e disorientato i giocatori.

Non se ne sentiva la necessità. Per buona parte della gara non si è visto uno straccio di gioco, se non il solito schema: palla a Leao e poi si vede.

Il portoghese ridotto tra l'altro spesso a fare il crossatore.

Un Milan troppo brutto, che fa passare in secondo piano un rigore inesistente.

La squadra sembra scoraggiata, sembra non avere più fiducia totale nelle richieste tattiche di Pioli. È evidente che ci sia un problema. Anche quest'anno è arrivato un momento di crisi nera: non è normale, soprattutto per le grandi squadre.

Urgono riflessioni serie e profonde. La sensazione (forse non solo da oggi) è che il ciclo dell'allenatore, inteso come capacità di incidere sulla squadra, sia arrivato alla fine. Ora che fare? Scelta delicata, anche perché non ci sono così tante alternative in giro.

Incredibile, poi, che anche ieri ci sia stato un nuovo forfait a sorpresa, quello di Theo Hernandez. Non si tratta di stop muscolare, ma credo che per i tifosi scoprire delle assenze a ridosso della partita non sia di aiuto a convivere con questa situazione. Situazione diventata ormai insostenibile. Troppi infortuni, squadra di conseguenza monca: anche su questo tema urgono da tempo riflessioni. E anche di questo (tanti sono muscolari) il tecnico deve rispondere.

La verità è che da ieri è meglio pensare di arrivare nei primi 4 posti: farlo a Novembre è un gran peccato e fa molto male.