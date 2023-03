Blasone e bonus: tutto in una notte! Milan, ecco cosa serve dal mercato. Un cambio decisivo

MilanNews.it

Sarebbe stato molto meglio non perdere in quel modo a Firenze, prima di un grande appuntamento non è mai consigliabile scalfire certezze e fiducia della squadra. Ma ormai è andata, e la sconfitta del Milan in Toscana va mentalmente dimenticata prima possibile. Domani sera c’è un appuntamento con la storia, perché il Milan non si qualifica ai quarti di finale di Champions dal 2011-12 e sarebbe un grandissimo risultato entrare nelle prime otto d’Europa. Servirà un approccio completamente diverso rispetto a quello di Firenze, servirà una grande partita da parte di tutti. Sacrificio, determinazione e quell’atteggiamento giusto che non sempre si è visto quest’anno.

Superare il turno sarebbe speciale per il blasone del club (ricordiamolo, sette volte campione d’Europa), per l’esperienza internazionale che accumuleranno i giocatori in rosa e per questioni finanziarie. Andare oltre gli ottavi vorrebbe dire guadagnare 10,6 milioni di euro di bonus dall’Uefa, a cui andrebbero aggiunti i ricavi da botteghino di un eventuale quarto di finale. La cifra sarà sicuramente alta considerando che agli ottavi col Tottenham i rossoneri hanno stabilito il record italiano di sempre con 9,1 mln di euro incassati. Poi c’è un maggiore appeal per gli sponsor e tutto ciò che deriva dalla vetrina in Champions.