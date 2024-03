Che brutta giornata. “L' ACCUSA E’ FALSA“ così Elliott. Ancora più vicini al nostro Milan!

“Trae la convinzione“. Questa è una delle frasi chiave di tutto il file riguardante l’ipotesi che il Fondo Elliott sia ancora il proprietario del Milan. Sufficiente la convinzione per condannare il Club e penalizzare i rossoneri in campionato e in Coppa?

Non è il mio campo. Cito allora le parole dell’Avvocato Felice Raimondo, postato su X: ”L’articolo 32 comma 5 del CGS dice che la penalizzazione viene inflitta nel caso che la società non adempia agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche”. Questo non è il caso del Milan - continua l’avv. Raimondo - dato che tutto è stato comunicato tutto nei termini fissati. E l’eventualità che Furlani e/o Gazidis abbiano dichiarato il falso, rendendo il Milan responsabile dal punto di vista oggettivo è tutta da dimostrare”.

Un altro punto, sul quale molti battono, è la presunta multiproprietà, che causerebbe un conflitto d’interessi tra il Milan e il Lille. Le due squadre si sono già addirittura affrontate, un girone di Europa League, quando Elliott era già diventato proprietario del Club milanista. L’Uefa, come ricorda il collega Antonello Gioia, aveva commentato la situazione con il quotidiano francese “L’Equipe“, spiegando che “tutti i club coinvolti nelle competizioni Uefa sono monitorati dagli organi competenti“.

Veniamo dunque alla secca dichiarazione del portavoce del Fondo Elliott: "...In relazione all’accusa secondo cui il Club “appartiene ancora a Elliott e che questo sarebbe stato nascosto alla Federcalcio” QUESTA ACCUSA E’ FALSA. Il Milan è stato venduto a Redbird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan“.

Chiudo la questione con altri due punti. Il primo sottolineato ancora da Elliott. “Gli inquirenti sembrano preoccupati dal fatto che alcune società di Elliott e Redbird condividano lo stesso indirizzo nel Delaware. L’ indirizzo, 1209 North Orange Street, Delaware, è la sede della Corporation Trust Center, un centro che fornisce servizi alle imprese…indirizzo registrato da molte migliaia di società“.

Su un punto vorrei infine tornare, per buona pace di coloro che hanno sostenuto e che continuano a sostenere che Gerry Cardinale stia cercando un nuovo proprietario, nonostante le sue smentite...

“Beh tanto che cosa doveva dire…!!!” dicono i ben informati.

La procura di Milano cita un documento denominato “Ac Milan Investor Presentation “, presentato agli investitori arabi nei viaggi delle settimane scorse da Gerry Cardinale, alla ricerca già dichiarata di partner strategici di minoranza. A pag 52 spiegherebbe come “Redbird, con l’ingresso di un nuovo investitore, scenderebbe dall’attuale 99,9% al 58,2% del club, mentre il nuovo soggetto entrerebbe con il 41,7% “.

Quota, mio commento, che non mi sembra di maggioranza .

Non è stata facile per i tifosi rossoneri, che già nel passato, hanno vissuto queste turbolenze societarie. Come nelle precedenti occasioni, il risultato è stato, e sarà, uno solo. Quello di avvicinarci ai giocatori e abbracciare ancora più il nostro Milan, che giovedì cercherà di regalarci un quarto di finale di Coppa, dopo la semifinale della scorsa stagione. Rassegnatevi care amiche e cari amici! Il Milan di Stefano Pioli, questo magnifico gruppo, è come la pubblicità di un caffè:

”Più lo mandi giù, più si tira su!”

Forza, ancora una volta, vecchio cuore rossonero!!