Chiudere bene, poi tutto sul mercato. Il Milan è partito forte. Punta da non sbagliare. Giroud straordinario

L'ultima a San Siro è solo apparentemente senza significanti. Stasera contro il Verona il Milan deve vincere, non solo per chiudere bene una stagione non esaltante, ma per provare a strappare il quarto posto anche sul campo. Tema questo che non è caro a tutti, ma che sarebbe meglio realizzare. In caso di successo col Verona e di mancata vittoria della Juventus a Udine, la squadra di Pioli sarebbe quarta senza aver approfittato di vicende altrui. Tra gli ingredienti della serata c'è ovviamente anche la rivalità storica col Verona.

Poi tutti gli sforzi saranno dedicati al calciomercato, in un'estate in cui il Milan dovrà provare a essere grande protagonista. Il Club è partito decisamente col piede giusto, con l'obiettivo di consegnare a Pioli una struttura di squadra quasi completa per l'inizio dei lavori della prossima stagione. Rispetto a un anno fa è cambiato fortunatamente tutto: 12 mesi fa l'interrogativo non era 'Chi compra il Milan' ma riguardava la permanenza o meno di Maldini e Massara. Vicenda che si sarebbe trascinata fino al 30 giugno, togliendo dunque settimane importanti alla missione di rafforzamento della squadra.

Oggi il Milan ha già preso Sportiello, innesto che porterà sicurezza anche alle spalle di Maignan. Poi sarà il turno di Kamada: operazione intelligente, per un giocatore che arriva da anni positivi all'Eintracht, anche in termini di gol e assist. Sulla carta ha caratteristiche più funzionali (rispetto al concetto del trequartista per Pioli) di Brahim Diaz: lo spagnolo è cresciuto negli anni, ma serve un livello superiore. Poi c'è, calda, la trattativa per Loftus-Cheek. Il 27enne sarebbe finalmente un'aggiunta importante e non una sostituzione: la speranza, in caso di arrivo, è che l'inglese possa finalmente colmare il vuoto lasciato da Kessie.