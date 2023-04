Delusione campionato. Pioli, Origi, il Napoli...

Un gran peccato aver buttato via altri 2 punti, ancora una volta in una gara pre Champions e sulla carta facile. Se negli altri casi è mancato l'atteggiamento, venerdì contro l' Empoli sono mancati invece soprattutto i titolari. Perché 3, tutti dello stesso reparto, sono rimasti in panchina. Ancora una volta l'eccessivo turnover non ha pagato. È giusto che le energie vengano distribuite, che ci siano rotazioni e che anche le riserve trovino spazio. Ma dev'essere un cambiamento meno radicale, più graduale e meglio distribuito. Il passato doveva insegnare questo, e magari anche che in alcuni casi è meglio partire coi migliori, sistemare la partita e poi, soltanto poi, farli riposare. Sul banco degli imputati per questi motivi ci è finito innanzitutto Pioli , autore anche di cambi tardivi (l'artiglieria pesante è entrata solo al minuto 70).

I 70' minuti di gioco di Origi in particolare non si spiegano: che fosse un acquisto sbagliato lo avevamo capito, ma che potesse fare così tanto male probabilmente no. È stata una prestazione indecente e inaccettabile a certi livelli. La speranza è che in estate le strade si possano separare (Non lo nego, anche io avevo grandi aspettative sull'ex Liverpool). In attacco servirà una rivoluzione. In campionato servirà non sbagliare più, perché si sta scherzando col fuoco. E sabato a Bologna sarà durissima. Ora testa e cuore alla partitissima di mercoledì di andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. Negli ultimi giorni si sprecano le previsioni sulle conseguenze del recente 0-4 in campionato contro gli uomini di Spalletti. In tanti sostengono che sarà peggio per il Milan perchè troverà una squadra avvelenata. Personalmente in quel risultato vedo soltanto benefici anche in chiave europea: i rossoneri scenderanno in campo con più fiducia, autostima e consapevolezza, gli avversari invece con meno certezze e più paure. Sicuramente sarà un confronto molto più equilibrato rispetto alla maggior parte dei commenti a caldo al momento del sorteggio. Un peccato non arrivarci dopo un pareggio deludente in campionato. L'attesa è tanta, l'avvicinamento è emozionante. Nel frattempo, buona Pasqua a tutti.