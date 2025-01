Disastro Milan. La colpa è solo del Club. Mercato, in fretta!

vedi letture

La sconfitta contro la Juventus è a dir poco preoccupante, oltre che meritata.

Nel secondo tempo la squadra non è scesa in campo: preoccupa anche a livello caratteriale la mancata reazione dopo lo svantaggio.

Ci sono delle spiegazioni chiare. La condizione atletica generale in questo momento è problematica, soprattutto negli uomini chiave. Conceicao sposta il tiro sulla fame, ma è evidente che diversi giocatori siano cotti. Su tutti Fofana e Rejnders: cronaca di un calo di forma annunciato e prevedibile da diverso tempo. Spremuti, non riposano mai.

Nel reparto Bennacer è indietro anni luce da una condizione accettabile, mentre Musah sta dando davvero poco. Non aver già fatto un acquisto lì in mezzo è un errore clamoroso. 100 direttori sportivi su 100 avrebbero individuato da mesi nel rinforzo a centrocampo la priorità. E invece al Milan funziona diversamente, anche perché un ds non c'è nemmeno e chi fa mercato anche in questa sessione sta dimostrando di non essere all'altezza. Ieri sono venute a galla tutte le contraddizioni di questa squadra, costruita male in estate e che nelle prossime due settimane probabilmente non sarà migliorata quanto necessario. Conceicao può fare poco in queste condizioni: ieri i cambi per provare a ribaltare la partita erano Jimenez, Camarda, Terraciano e un giocatore fuori progetto come Jovic (che tra l'altro ha fatto meglio di Abraham). Il problema del 9 è atavico, ma anche qui, la Società guarda altrove. Incredibile.

Walker è il giocatore che serve più di tutti? No. Spiace constatare come in questa rosa ci siano troppi giocatori non da Milan: la lista è lunga.

Ibra invece di cullarsi sul successo in Supercoppa e continuare a sostenere che questa squadra è forte, guardi la classifica. Se il Milan è ottavo c'è un solo grande responsabile: il Club. Ma intanto il tempo stringe e la sensazione, anche questa volta, è che la finestra di mercato non verrà sfruttata a dovere, con tante idee e tutte confuse.