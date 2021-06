Emergenza Kessie. Tonali, Calhanoglu, Kamara, Berardi...

L'acquisto ufficiale di Tomori è la prima vera bella notizia dell'estate rossonera. Il difensore arrivato dal Chelsea è stata una grande intuizione della dirigenza del Milan. Sulla scia di questa esperienza, si cercherà di applicare la formula iniziale del prestito anche ad altre operazioni future, in modo da poter toccare con mano e limitare i rischi di spese sbagliate.

La notizia che tutti i tifosi aspettano con ansia riguarda ora il rinnovo di Franck Kessie. Parliamoci chiaro. Adesso è persino superato e superfluo definirla una priorità, forse è più corretto parlare di emergenza. Più passano i giorni, più cresce la preoccupazione, più si corre il rischio di offerte di altri club al giocatore, più si consegna potere nelle mani del suo entourage. Vero che, come direbbe qualcuno, il cavallo vincente lo si vede al traguardo, ma in questo caso parliamo del giocatore più importante della squadra e siamo già quasi fuori tempo massimo. Per il mercato, siamo d'accordo, il tempo è tanto e bisogna avere un po' di pazienza, per Kessie invece deve esistere solo una parola: subito.

E' giustissimo che il Club stia attento ai costi, ma nel frattempo il livello si è alzato. La politica degli ingaggi bassi deve avere eccezioni. La squadra è arrivata seconda e l'anno prossimo farà la Champions League: è giusto riconoscere l'aumento a chi lo merita, anche considerevole se guadagnato sul campo. La richiesta del manager Atangana è di 6 milioni di euro a stagione, il Milan è arrivato a offrire 4,5. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti: la speranza è che questo porti a un avvicinamento concreto, propedeutico alla tanto attesa firma sul contratto.

Bene ha fatto la dirigenza a non esercitare il diritto di riscatto di Tonali e a ridiscuterne i valori economici, dopo una stagione obiettivamente molto negativa. L'intenzione è comunque quella di confermare il centrocampista a Milanello e con ogni probabilità questo sarà l'esito. Kamara del Marsiglia è il nome più caldo per integrare il reparto: caratteristiche molto interessanti le sue, che hanno stregato Moncada e convinto anche Massara e Maldini. Sarebbe un colpo molto utile anche per la duttilità: rappresenterebbe una valida alternativa oltre che in mezzo all'occorrenza anche in difesa, dove nasce la sua carriera da calciatore. Sarà un mercato lungo e con tanta fantasia. Sfumato De Paul, a Casa Milan si augurano che in settimana arrivi una telefonata da Stipic, l'agente di Calhanoglu, per firmare il rinnovo. Nel caso, il turco dovrà riconquistarsi il popolo rossonero, che non ha per niente gradito la telenovela. Dovesse restare, ci sarebbe la possibilità di investire molto di più sulla punta e sull'esterno di destra. Ribadiamo che il profilo preferito da mister Pioli è Berardi, ma la valutazione già alta rischia di schizzare dopo questo Europeo e di renderlo irraggiungibile.