Evento unico: cresce l’attesa per l’Euroderby. Rinnovo Leao ad un passo. Ecco quando si deciderà su Rafa

© foto di Antonio Vitiello

Rio Ave-Milan, play off di Europa League del 1 ottobre 2020, dopo un’interminabile sequenza di 24 rigori i rossoneri si qualificano alla fase a gironi attraverso i preliminari. Noi che raccontiamo da quindici anni questa squadra su MilanNews.it non avremmo mai immaginato che dopo due anni e mezzo il gruppo di Stefano Pioli avrebbe avuto la possibilità di giocarsi l’accesso alla finale di Champions League. La crescita europea del Milan è stata impressionante ma ora arriva il match più sentito di sempre, una sfida che resterà nella storia proprio com’è accaduto 20 anni.

La semifinale contro l’Inter è un evento unico, e in primis siamo orgogliosi di poterlo vivere insieme e raccontarlo su questo sito. Son ore di attesa e grande tensione. I tifosi non pensano ad altro e sarà così anche per i giocatori. Paolo Maldini, che di sfide decisive ne ha giocate tante, venti anni fa non riusciva a stare sereno, perché questa è una partita fuori dal comune. "Sono stati sei giorni intensi tra le due partite, si sentiva grande elettricità nell'aria anche in città", diceva il capitano rossonero. Lo stesso Nesta sul derby del 2003 recentemente ha dichiarato: "Tensione. Fu dura a livello psicologico", anche Ambrosini della stessa idea: “Grande tensione, per noi è stato un periodo devastante dal punto di vista mentale”.

E parliamo di testimonianze di giocatori esperti, che di partite europee di un certo livello le avevano già disputate. Quello però era un Milan diverso, con la pressione di dover vincere per forza per i nomi che c’erano in rosa. Ora invece è una squadra fatta di giovani alle prime esperienze, tranne qualche eccezione come Giroud o Kjaer, che se la giocherà al massimo ma è altrettanto consapevole del percorso di crescita che dovrà ancora fare nei prossimi anni.

Il derby in semifinale di Champions potrebbe non avere un protagonista assoluto come Rafael Leao, che però sembra davvero ad un passo dal rinnovo di contratto. Ultimi dettagli da sistemare con i suoi agenti, ma il lavoro di Maldini e Massara, partito due anni fa, sta per concludersi con la firma del portoghese. C’è stato un lavoro di squadra e una sinergia con l’ad Giorgio Furlani per uno sforzo a 360 gradi sull’attaccante, e ora siamo veramente all’ultimo rettilineo prima dell’arrivo. Sarà un rinnovo lungo, le cifre sono all’incirca 6,5 milioni comprensivi di bonus. Si sta risolvendo anche la questione multa con una transazione tra Sporting Lisbona e Lille. I prossimi giorni saranno davvero caldi sotto l’aspetto del prolungamento di Rafa.

Dal punto di vista del campo domani si deciderà in modo definitivo su Leao, a poche ore dal derby. L’elongazione non è grave e c’è ancora qualche piccola speranza. Nel match di ritorno del 16 maggio Rafa ci sarà sicuramente, da capire se invece ci sarà domani sera (probabilmente per la panchina). Non si vuole rischiare di perdere l’attaccante per la seconda sfida del derby e per la fine del campionato, ma l’ultima parola verrà pronunciata solo domani. In caso di forfait al posto di Rafa giocherà Saelemaekers. Ore di grandissima attesa.