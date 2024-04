I giorni della verità. Ibra-Moncada già operativi sul mercato. Ok la punta ma il Milan ha bisogno di un centrocampista

E’ arrivata la settimana più intensa dell’anno. La Roma giovedì in Europa League e il derby lunedì prossimo delineeranno ancora di più la dimensione di questo Milan. Inutile sottolineare che tra le due partite quella che assume maggiore importanza è la sfida che si terrà all’Olimpico contro gli uomini di De Rossi. Purtroppo il Milan ha steccato l’andata regalando 70 minuti agli avversari e svegliandosi solo nel finale. L'approccio ad una gara attesa per un mese non può essere fatto in quel modo, inoltre non sono state trovate le contromisure nel corso del match, salvo nel finale con l’ingresso di Chukwueze. Peccato.

Giovedì sera a Roma servirà la rimonta, la partita perfetta per battere i giallorossi. Il Milan ritrova un giocatore fondamentale come Tomori, che insieme a Gabbia dovranno guidare una difesa colabrodo, che invece dovrà rimanere imbattuta all’Olimpico se vuole sperare nella qualificazione in semifinale.

Il Milan ha una buona squadra, un eccellente reparto offensivo con numeri pazzeschi, ma altrettanto una fase difensiva da metà classifica. Tutto ciò che i rossoneri costruiscono in attacco viene distrutto in difesa. Ed è stato il leitmotiv dell’intera stagione. Vedremo se nella partita contro la Roma verranno adottate le giuste contromisure. Uscire dalla competizione sarebbe un’enorme delusione. Ma sulla carta il Milan ha le qualità per rimontare e a Milanello sono convinti di potercela fare. Giusto crederci.

Successivamente il Milan dovrà effettuare dei cambiamenti. Ci sono riflessioni sulla posizione di Stefano Pioli, che naturalmente è legato ai risultati. In caso di addio la scelta dovrà essere ben ponderata per alzare ancora di più l’asticella. Conta molto trovare l’allenatore giusto per aprire un nuovo ciclo.

Ribadiamo la nostra posizione: la rosa del Milan è molto competitiva ma va migliorata in alcuni reparti, e ci assicurano che Moncada e Ibrahimovic stiano già lavorando, insieme a Furlani e il ds D’Ottavio, per individuare tre giocatori di livello. A proposito: le voci su Comolli appartenevano più ad un’idea di gennaio-febbraio, ma non ha mai preso corpo perché un dirigente come lui non avrebbe potuto lavorare con l’attuale management.

Dicevamo il mercato. Serve sicuramente un attaccante al posto di Giroud, un centrocampista e un difensore. Spesso ci si focalizza sulla punta ma nel Milan del futuro dovrà esserci anche un mediano con caratteristiche più difensive per dare maggiore equilibrio alla squadra. E’ troppo importante.

D’altronde la strategia è chiara, non ci saranno rivoluzioni in estate ma aggiustamenti precisi di un certo calibro. “La filosofia è quella di migliorare la squadra. L‘anno scorso abbiamo fatto un lavoro di parecchi cambiamenti perché era necessario cambiare un po’ la squadra, quest’anno sarà un lavoro più mirato perché le basi ci sono”, ha detto Furlani a Dazn qualche ora fa.