In semifinale per riaprire la porta della storia. Un grande meraviglioso Milan ci ha regalato ancora emozioni. “E noi c’eravamo”

Stanno cantando, stanno ancora esultando i meravigliosi tifosi del Milan. Là nello spicchio di tribuna, trasformata in un cuore rossonero che batte amore, gioia, entusiasmo, ammirazione. Stanno abbracciandosi via cellulare, via whatsapp, i milioni di tifosi rossoneri che hanno una parola che li accomuna da sempre: “ MILAN”.

Un’altra impresa nonostante un altro mese di offese a questo splendido manipolo di ragazzi che, per molti, non avrebbero dovuto nemmeno presentarsi al cospetto di un Napoli, maramaldeggiante in campionato. Invece a me è battuto il cuore quando ho visto il sorteggio che ha piazzato le corazzate dall’altra parte del tabellone. Ancora oggi ho letto di un Milan scarso, di un Napoli che con Osimhen avrebbe triturato i rossoneri. Sono gli stessi che adesso diranno che la finalista sia scritta fosse l’Inter o il Benfica. Continua la mancanza di rispetto ai magnifici tre anni di questo Milan. Sui singoli vi rimando alle pagelle di Pietro Mazzara, ma lasciatemi sottolineare la prestazione di Davide Calabria, MONUMENTALE. Gli darò dieci, sì dieci perchè contro Kvara, un grande Kvara, è riuscito a vincere un fantastico ed epico duello.