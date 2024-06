Inizia ufficialmente il mercato, Milan chiamato ad agire. Fonseca, ecco chi lo affiancherà e gli obiettivi interni

1° luglio, ovvero, inizio ufficiale del calciomercato. È in questa settimana che, legittimamente, ci si attende un aumento di ritmo del Milan per quel che concerne i trasferimenti in entrata. Chiuso il bilancio 2023-24 nella giornata di ieri, ecco che si apre quello nuovo, con una capacità economica – sia in tema di acquisti sia di rinnovi – più alta rispetto agli ultimi anni. Saranno giorni in cui la dirigenza dovrà rompere gli indugi su Joshua Zirkzee e la questione delle commissioni a Kia Joorabchian, che ora si fa forte dell’entrata in scena, questa volta effettiva, del Manchester United. Il Milan ha il vantaggio dell’accordo con il giocatore e già oggi potrebbe mandare, qualora lo volesse, la PEC per attivare la clausola da 40 milioni che il Bologna attende d’incassare. Lukaku, Gimenez, Dovbyk e Broja, giusto per ricordare i nomi accostati al Milan che sono delle alternative all’olandese del Bologna.

Capitolo centrocampo: Youssouf Fofana del Monaco è certamente il nome più attaccabile secondo la strategia economica di Furlani, che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno. Il francese è in scadenza con il Monaco e non rinnoverà e su questa cosa si farà forza il Milan per abbassare a 20 milioni complessivi il costo dell’operazione. Il club, poi, è vigile su Adrien Rabiot. Ve lo abbiamo raccontato quando tutti non ci credevano, salvo poi accordarsi, perché il Milan si è fatto avanti in maniera seria con mamma Veronique. Sullo sfondo c’è il Liverpool e la scelta di Rabiot, che arriverà dopo che sarà finito l’europeo della Francia.

Anche perché Inizierà tra una settimana esatta la stagione 2024-25 del Milan, che lunedì 8 luglio si ritroverà a Milanello in un clima ancora tutto da scoprire, anche se il sentimento generale dei tifosi sui social non è proprio di quelli più lusinghieri. Paulo Fonseca dovrebbe sbarcare a Milano verso la fine di questa settimana per poi prendere possesso dell’intera fase di programmazione (che ha già stilato da settimane) della preparazione estiva della squadra. Con lui arriveranno i membri del suo staff che si uniranno a quelli già presenti a Milanello e sotto contratto con il Milan. Da fuori arriveranno Paulo Ferreira (che avrà sia il ruolo di vice allenatore sia di capo dei match analyst) oltre ad avere un focus specifico sulla fase difensiva, ruolo che negli anni scorsi era stato ricoperto da Daniele Bonera che è stato ufficializzato come mister della seconda squadra milanista, ovvero Milan Futuro che si radunerà proprio lunedì 8 a Milanello.

Tiago Leal sarà il tattico e sarà l’uomo che, con ogni probabilità, agirà dalla tribuna per avere una visione più ampia della partita per poi comunicare a bordocampo, in tempo reale, eventuali accorgimenti tattici da fare. Inoltre è un grande appassionato di dati. La preparazione atletica sarà capitanata da Paolo Mourao, che avrà l’arduo compito di dare nuova linfa alle fibre muscolari dei calciatori e di ridurre in maniera sensibile gli infortuni che, negli anni di gestione Pioli, hanno sempre caratterizzato le annate milaniste, specie nei mesi da ottobre a gennaio. Come preparatore dei portieri dovrebbe arrivare Antonio Ferreira e qui ci sarà da capire, soprattutto, la figura e il ruolo di Tony Roberts che lo scorso anno arrivò come primo preparatore, ma sul cui operato sono arrivati feedback parecchio discordanti. In base a questo, poi, si dovrà collocare la figura fondamentale dietro all’esplosione di Mike Maignan, ovvero Gigi Ragno, da anni considerato dai colleghi come uno dei migliori preparatori dei portieri in circolazione. Il calendario delle amichevoli estive del Milan, oltre a un paio di test a Milanello, prevede già una calendarizzazione di un certo tipo.

Il 20 luglio i rossoneri saranno di scena a Vienna contro il Rapid, poi ci sarà la partenza per la tournée americana dove il Milan giocherà contro Manchester City (27 luglio a New York), Real Madrid (31 luglio a Chicago) e Barcellona (il 6 agosto a Baltimora). Una volta tornati in Italia, l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del campionato sarà il Trofeo Berlusconi, che si giocherà il 13 agosto, alle 21, a San Siro contro il Monza.