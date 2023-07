Le BETISE su Gerry Cardinale e sui fondi. “Furlani’s Four“ ricordano gli “Ocean’s eleven“. L’aveva già detto Confucio.

vedi letture

Prima BETISE (Mi scusino i puristi della lingua di Diderot, ma sopra la “e” dovrebbe andare l’accento circonflesso. Non ho però il computer con la tastiera francese) . Prima BETISE dicevo: Gerry Cardinale non ha un dollaro. Userà una parte dei ricavi della Champions League, come un’altra parte del denaro, incassato dalla cessione di Tonali, solo per pagare il debito al Fondo Elliott. Il resto per soddisfare le esigenze degli investitori della Redbird Capital Partners. E’ passata qualche settimana. Loftus -Cheek 21,5 milioni - Pulisic 20 milioni - Reijnders 19 milioni - Okafor 14 milioni - Chukwueze 20 milioni. Totale 94,5 milioni cash con i bonus tocchiamo i 110. Non è ancora finita. Se dovesse essere acquistato, fra qualche settimana, non prima, Musah dal Valencia, l’investimento arriverebbe dunque a 130 milioni, sottolineando ovviamente gli 80 ricavati da Tonali. Non prima Musah, perché la prossima fase del mercato rossonero sarà dedicata soprattutto alle cessioni. Così dice “la scaletta” dei ”Furlani’s Four". L’amministratore delegato del Milan non ha certo il fascino di Frank Sinatra, protagonista del film del 1960, “Ocean’s 11", in italiano “Colpo Grosso”, girato insieme ai suoi amici, chiamati “The Rat Pack”. Nemmeno quello di George Cloney , interprete del remake del 2001, con lo stesso titolo appunto, “Ocean’s eleven”. Nei film loro rapinano un casinò di Las Vegas. Invece Furlani, Moncada, D’Ottavio e Almstadt, al contrario, immettono soldi nel mercato, cercando di rafforzare il Milan. Chiudo la prima BETISE, ricordando che il Fondo Elliott e il Fondo Red Bird , in tre anni, hanno investito circa 220/240 milioni nelle campagne rafforzamento. Un po’ strano per gente ai quali non interessa vincere e solo guadagnare. Questi sono fatti non parole. Il mercato 2021 con eccellenti risultati. Il secondo più criticato, anche se voglio rammentare che certamente De Ketelaere per ora sembra un’opera incompiuta, ma che l’investimento di Malick Thiaw stia fruttando una plusvalenza di almeno 30 milioni, dato dalla differenza tra il costo, 7 milioni, e l’odierno valore del difensore della Nazionale tedesca. Certamente dai 30 ai 40 milioni, vista la sua crescita e la penuria di Campioni in quel ruolo.

Seconda BETISE - Gerry Cardinale e il suo gruppo di lavoro si ispirano a Billy Beane, già manager degli Oakland Athletics, squadra di baseball, bravo a ottenere inaspettati successi grazie agli algoritmi e alla sabermetrica. Certamente di dati statistici sono stati, sono e saranno importanti nel primo esame, che riguarda il giocatore sotto osservazione. Non vedo però Geoffrey Moncada, da anni in giro per il mondo e considerato una eccellenza nel campo degli scout, diventare un cultore della sabermetrica, cioè analizzare statisticamente vari parametri per arrivare a una valutazione delle azioni che i giocatori hanno effettuato nel passato. Un termine moderno per uno studio antico. Già Confucio, tra il VI e il V sec. A.C. diceva: ”Studia il passato se vuoi prevedere il futuro”. Non ho mai studiato sabermetrica, ma capire che Loftus “Cheek to Cheek” Cheek, ammirato da anni nel Chelsea, come ”Sapore di miele“ Pulisic siano giocatori di categoria superiore non mi sembrava certo difficile. Quando vedi Chukwueze, applaudi i suoi dribbling spettacolari e le sue finte garrinchiane e basta! Dunque mi auguro che questi stereotipi, questi luoghi comuni, queste ipotesi basate sul niente lentamente finiscano come un fiume che muore nella sabbia. Detto tutto questo, mi unirei agli assertori di concetti molto vicini alla BETISE se fossi sicuro che, grazie agli ultimi, massicci investimenti, il Milan possa vincere senza problemi in campionato e ripetersi in Champions League. Troppe le variabili, gli “accidenti”, le sorprese, tutti fattori preponderanti legati al calcio, che possono condizionare e influenzare il cammino nelle competizioni nazionali e internazionali. Ma investire sul mercato mi ricorda un aforisma famoso: "Il denaro non da la felicità, ma rende meno nervosi". Comprare giocatori di caratura internazionale, figure abituate alle intensità di leghe prestigiose, non garantisce il successo, ma certamente può aiutare la squadra rossonera a rimanere al vertice della classifica, regalando così partite emozionanti, divertenti e vittoriose ai tifosi del Milan!

PS : Betise è una parola francese che significa: stupidaggine, castroneria, cretinata, fesseria, cavolata. Mi sembrava però più elegante e meno offensivo usare Betise.