Maldini ha “smascherato” il giochino di Spalletti. Scegliete: con l’Empoli deve riposare qualcuno? Anche Scaroni le ha cantate a Monguzzi e compagni

Vorrei riportare l’attenzione di Milannews sul famoso episodio Maldini-Spalletti di domenica sera per una serie di buoni e didascalici motivi. Primo: perché non ho mai visto Paolo Maldini livido in volto come in quella occasione se non un paio di volte (una di queste contro Gattuso, durante una partita con la Juve credo; ndr) appena. Secondo: perché il litigio è servito a mettere in risalto una tecnica abusata nel campionato italiano secondo la quale alcuni allenatori, a telecamere spente, avvicinano l’arbitro, chiedono formalmente spiegazioni a proposito di una loro decisione e sotto sotto pensano così di “condizionarlo” durante il secondo tempo. Per fortuna tale “usanza” è espressamente vietata in Champions league. Se Spalletti dovesse ripetere la “mossa” andrebbe incontro a provvedimenti disciplinari molto severi.

Frequentando il tifo napoletano a inizio di questa settimana ho colto una chiave di lettura dello 0 a 4 di campionato che qui riferisco non perché meriti credito alcuno ma perché serve a capire le storture della tifoseria dinanzi a una sconfitta, sonora, inattesa. Allora secondo questa strampalata teoria il Napoli avrebbe volentieri lasciato vincere il Milan in cambio del lasciapassare per la Champions. Siamo al delirio, naturalmente. Ma di identica natura è per esempio il pronostico firmato da Antonio Cassano sul quarto di finale in arrivo (“passa comodamente il Napoli”). Se questo è il sentimento del Napoli calcio, il Milan può solo trarne qualche piccolo vantaggio. Ma non credo proprio. Qualche crepa nel muro di cemento armato della squadra invincibile è stata provocata.