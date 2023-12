Mercato, gol e assist. Cardinale e Ibra, le "cam" sempre accese...

Ah ma non è poi così male il mercato del Milan...maddai...ero rimasto alle tabelle "C'è un Milan con Loftus Cheek e un Milan senza Loftus Cheek"...ma poi devo essermi perso qualcosa. E poi Tiji Reijnders, la sua ultima convocazione nelle nazionali olandesi risaliva al 2019 nell'Under 20. Poi arriva al Milan, fa bene, ed eccolo in Nazionale maggiore per la prima volta nella sua carriera come era già capitato a Tomori e Theo. Mi sembrava tutto molto indicativo già al pronti-via, ma poi si è iniziato a massacrare il Milan per gli attaccanti. Mercato offensivo macchietta, insulti a Jovic, insulti a tutti. E poi se vai a guardare, il calciomercato, finora, ha portato in dote 25 tra gol e assist: Jovic: 10 presenze (409 minuti giocati), 2 gol e 1 assist; Pulisic: 19 presenze (1331 minuti), 6 gol e 3 assist; Musah: 18 presenze (1223 minuti) e 1 assist; Chukwueze: 15 presenze (666 minuti), 2 gol e 1 assist; Reijnders: 21 presenze (1737 minuti ben giocati tutti), 1 gol e 2 assist; Okafor: 14 presenze (399 minuti), 2 gol e 1 assist; Loftus-Cheek: 11 presenze (962 minuti), 1 gol, 2 assist e le grafiche di cui sopra. Alla prossima.

L'attesa febbrile con cui si danno le notizie su Gerry Cardinale, se è presente o no alle partite, dov'è, cosa fa, con chi parla, come respira...L'attesa spasmodica con cui Ibra presente o Ibra non presente, quando inizia, quanto incide, come lavora...Senza requie, senza un millimetro di serenità, marcature strettissime. Tutto il contrario di quello che accade nelle isole felici, dove le proprietà parlano attraverso i video senza troppe domande in giro. Ma il Milan non è un'isola felice. Sul Milan si cerca di grattare la pancia ai tifosi, facendo gli intriganti dipingendo (cosa senza senso e non vera) un Gerry Cardinale in difficoltà per il prestito di Elliott, che scade tra due anni, il cui rimborso anche volendo Elliott non può chiedere prima e che non risulta che Elliott voglia chiedere. Ma la fiera delle allusioni e dei foschi scenari sono un marchio di fabbrica di ambienti ben noti e chiari ai bersagli nel mirino. Tu mesta nel torbido e vedi cosa succede...senza occuparsi naturalmente delle isole felici, dove qualche sito, naturalmente "compiacente", perde tempo a parlare di "rifinanziamento tassi alle stelle", di "club in scacco", di "congiunture economiche sfavorevoli" e del "rischio cessione di altri big". Ne scrivono in pochi, pochissimi, gli altri fischiettano. E preferiscono accendere le camere, le "cam", su Gerry e su Ibra...