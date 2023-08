Milan, assalto all’ultimo acquisto. Che colpo prenderlo a 20 milioni. Kalulu: messaggio chiaro

Il mercato del Milan ha già un voto alto. La rosa è stata migliorata e le prime due partite della stagione dimostrano che i nuovi acquisti, almeno i titolari, sono già stati inseriti nel migliore dei modi da Stefano Pioli. Ma qualcosa si muove ancora, un ultimo acquisto per chiudere la campagna rafforzamenti in doppia cifra (sarebbe il decimo colpo) e migliorare ancora di più in zona offensiva. Il Milan sta provando in queste ore per Mehdi Taremi, nonostante la forte resistenza del Porto. Il giocatore è il primo alleato dei rossoneri e sta spingendo con il suo entourage verso Milano. Ha deciso di non rinnovare, e sta forzando la mano. Il suo desiderio è il Milan. Ora però va trovata l’intesa economica con il Porto. La cifra che chiede il presidente Pinto da Costa è ancora alta, siamo sui 25 milioni di euro, mentre il Milan sarebbe disposto ad arrivare fino a 15 milioni. I rossoneri ci proveranno fino alla fine, vogliono tentare un ultimo scatto.

Non è da trascurare nemmeno la possibilità di una pista alternativa non ancora uscita allo scoperto. Una classica occasione che può nascere nei giorni finali di mercato. Moncada e D’Ottavio d’altronde conoscono bene i giovani in campo internazionale, e molti nomi sono stati anche proposti da agenti e intermediari.

Appena il Milan prenderà un nuovo attaccante da affiancare a Giroud, Lorenzo Colombo partirà in prestito al Monza, dopo aver prolungato il contratto.

In uscita ci sono Origi, Saelemaekers e Ballo-Tourè. Pioli è stato chiaro: vuole una rosa da 25 elementi e spera di non avere musi lunghi a Milanello. Per Origi ci sono stati sondaggi di Torino e Udinese, oltre al Burnley in Premier League. I rossoneri sarebbero anche disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto ma vogliono evitare di contribuire al pagamento dell’ingaggio. Saelemaekers invece ha detto sì al Bologna, vuole restare in Italia e ha accettato il passaggio alla squadra di Motta. L'operazione tra i due club si è conclusa con il prestito oneroso di 1 milione di euro con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Non dovrebbe più partire Yacine Adli.

In queste prime due giornate di campionato il Milan ha dimostrato di aver preso un giocatore super. Pochi giocatori sono riusciti a segnare due gol nelle prime due apparizioni con la maglia rossonera. Christian Pulisic è entrato subito in questa cerchia ristretta composta da Bierhoff, Shevchenko, Balotelli e Menez, gli unici a riuscirci nella storia del club. L’americano è stato un vero colpo di mercato, preso solamente a 20 milioni di euro è stato un affare per la dirigenza milanista. E pensare che nel 2019 il Chelsea per acquistarlo dal Borussia Dortmund investì ben 64 milioni di euro. Pulisic non è solo un’operazione di marketing, tutt’altro, è proprio un giocatore forte che il Milan ha fortemente voluto. Qualità, tanta, ma anche intelligenza tattica. Perché si è subito inserito negli schemi di Pioli e lo sta facendo alla grande.

Questione Kalulu, il Bayern Monaco ha effettuato sondaggi tramite gli agenti del francese ma il Milan non è intenzionato a privarsi del difensore, specialmente al 29 agosto. Già a inizio mercato Kalulu aveva ricevuto delle proposte dalla Premier e dalla Bundesliga, ma i rossoneri non hanno voluto approfondire. Il Bayern fino ad ora non ha sottoposto al Milan un’offerta ufficiale. In linea generale i rossoneri non vorrebbero cambiare in difesa a poche ore dalla fine del mercato.