Milan, facciamo chiarezza. Ci saranno rinforzi. Botman e Origi ok, il punto su Asensio e Berardi

L’obiettivo del Milan a inizio stagione era quello di lottare per il titolo fino alla fine del campionato. Oggi 12 aprile il Milan è primo a +2 su Inter e Napoli ed è in lotta per il campionato. Lo ribadiamo per qualcuno, perché a leggere certi commenti sembra che il Milan stia per retrocedere.

Secondo punto. Questa squadra non è perfetta e ha dei limiti, delle lacune, situazione che chi segue il Milan conosce già dal 1 settembre. Dunque non scopriamo nulla di nuovo quando la formazione di Pioli ogni tanto perde punti pesanti per strada. Rosa da migliorare la prossima estate per essere ancora più competitivi.

Terza cosa. Il disfattismo ad oggi 12 aprile non porta a niente. Le cose non si possono cambiare, la squadra è questa e non c’è modo di “ripararla”. Dunque vale la pena attendere ancora sei turni di campionato e poi si traccia il bilancio annuale. Le critiche sono giuste ma è inutile invocare al “taglio di teste” a sei gare dalla fine. Tra un mese e mezzo sarà diverso.

Detto questo la delusione in casa Milan c’è. Zero gol fatti contro Bologna e Torino e aver perso 4 punti in questo momento delicato dell’anno non fa piacere a nessuno. Pioli dovrà studiare soluzioni alternative anche se non può fare moltissimo quando ci sono difetti strutturali in alcuni reparti. Ma la solidità e lo spirito di gruppo può fare la differenza. Vedremo.

Passando al mercato, il club rinforzerà la squadra con tasselli importanti.

I primi due acquisti del Milan dovrebbero essere Sven Botman e Divock Origi. Entrambe sono trattative molto avanzate, ci sono accordi di massima con i loro entourage sugli ingaggi e la durata del contratto. Per il difensore olandese manca l’ultimo tassello con il Lille, poi si andrà spediti verso la chiusura. Per Origi questione di dettagli. Il Milan comincerà così a rinforzarsi in vista dell’anno prossimo, consapevole che dovrà migliorare anche sulla trequarti.

Asensio del Real Madrid è in uscita, ha solo un anno di contratto e i rossoneri hanno avuto colloqui con gli agenti dello spagnolo. A Maldini piace tantissimo ma ci sono due ostacoli: il primo è l’ingaggio del giocatore. Chiede circa sette milioni per passare dal Real al Milan, il secondo scoglio riguarda la fortissima concorrenza di squadre di Premier League. Dipende dal giocatore. Se dovesse scegliere il progetto Milan sarà la stella, altrimenti andrà dove può guadagnare di più.

Domenico Berardi è un altro nome che interessa al Milan. La richiesta del Sassuolo al momento è alta ma si può lavorare. I neroverdi chiedono 30 milioni e a questo prezzo l’operazione non si farà, ma se il Sassuolo dovesse scendere o consentire formule di pagamento vantaggiose, il Milan potrebbe pensare realmente a Berardi. Il giocatore piace, agenti e intermediari al lavoro.