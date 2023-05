Milan, per la storia e per l’orgoglio. Poi in estate almeno tre rinforzi. Individuato il punto debole. Gran colpo con Leao

MilanNews.it

Per la storia, per l’orgoglio e per la maglia. Sarà difficilissimo ribaltare il risultato del derby d’andata, ma i rossoneri hanno l’obbligo di provarci. Purtroppo la semifinale è stata compromessa con quei due gol presi in undici minuti, e un primo tempo inguardabile dei rossoneri. L’Inter arriva strafavorita all’appuntamento di stasera, ma il Milan vuole tentare con tutte le sue forze di rimontare lo svantaggio. In primis lo chiede a gran voce il popolo rossonero, e la presenza a Milanello domenica di oltre mille persone per incitare la squadra è stato un chiaro segnale di sostegno in un momento complicato. Poi ci sarà tempo per i bilanci e le critiche, quelle verranno dopo la gara di stasera se dovesse andare male. Ma prima c’è la partita, appuntamento con la storia.

Il punto debole del Milan è l’attacco. Senza fare nomi, ma tutto il reparto merita un profondo restyling. La squadra tira poco in porto e, ancora peggio, segna pochissimo. In estate servirà una punta che risolva le partite, un elemento di ottimo livello, in più bisognerà aggiustare anche la trequarti sia nella zona centrale che sulla destra.

Un altro acquisto dovrà necessariamente arrivare a centrocampo perché l’infortunio di Bennacer si prospetta lungo. Il Milan quest’anno ha dimostrato di aver toppato la campagna di rafforzamento e infatti i rossoneri sono crollati quando hanno dovuto portare avanti la doppia competizione. L’anno scorso l’uscita anticipata dalla Champions paradossalmente ha favorito la squadra per l’inseguimento del sogno scudetto, quest’anno non è stato possibile a causa di una rosa che non è stata migliorata (o non valorizzata, dipende dai punti di vista). Quel che fatto è fatto, mancano tre gare di serie A per chiudere dignitosamente la stagione e poi servirà tanto lavoro in estate. Senza ombra di dubbio.

Gran bel colpo trattenere Rafael Leao. Il Milan dopo due anni di trattative è riuscito a strappare il rinnovo del portoghese che verrà annunciato prestissimo. Ma è tutto fatto e certificato: Rafa andrà a guadagnare 5 milioni di base fissa più bonus (alcuni facilmente raggiungibili). Un contratto di cinque anni e una clausola alzata a 175 milioni di euro. Gran lavoro di Maldini e Massara sul giocatore e l’entourage, ma anche di Furlani per la mediazione e la risoluzione del rebus legato al risarcimento allo Sporting Lisbona. Il Lille si accollerà tutta la spesa. Il Milan che in passato era stato criticato per gli addii a zero di Kessie, Donnarumma e Calhanoglu, nel giro di 15 mesi ha rinnovato tutti i giocatori in scadenza compreso Leao, Bennacer, Theo, Tonali, Kalulu, Giroud e Tomori, gli artefici dello scorso scudetto.