Milan, primo colpo in arrivo. Le prossime mosse. Serve un gran lavoro sul mercato. Ecco il voto alla stagione

Missione compiuta, il Milan per il terzo anno di fila parteciperà alla Champions League, dando continuità al lavoro di queste ultime stagioni. Ma ora sotto con il mercato perché la squadra va rinforzata in diversi reparti. Bisognerà lavorare parecchio, le operazioni in entrata e in uscita saranno molte e non ci sarà tempo da perdere. L’anno passato il mercato del Milan cominciò in ritardo di un mese per il rinnovo di Maldini e Massara, stavolta è già partito con operazioni che la dirigenza ha imbastito in queste settimane. Il primo rinforzo si chiama Daichi Kamada. Il giapponese arriva a parametro zero e guadagnerà tre milioni di euro per le prossime cinque stagioni. Operazioni quasi chiusa, ed è possibile che settimana prossima svolgerà le visite mediche. Giocatore utile sia a centrocampo che sulla trequarti. D’altronde con tutte le operazioni che il Milan dovrà fare ci sarà bisogno anche di parametri zeri. E dopo Marco Sportiello arriverà anche Kamada.

Ma quali saranno le prossime mosse? Molto dipende dall’acquisto di Brahim Diaz. Per lui i rossoneri sarebbero disposti a spendere fino a 20 milioni di euro, ma dipende tutto dal Real Madrid. Con la partenza di Asensio gli spagnoli potrebbero trattenere Brahim in rosa, a quel punto il Milan dovrebbe andare su altri profili. Se invece la formazione di Madrid accetterà i 20 mln per Diaz, naturalmente i rossoneri avranno meno disponibilità per coprire altre esigenze. Ecco perché molto dipende dall’acquisizione o meno di Brahim a titolo definitivo. A centrocampo il Milan sta trattando Loftus-Cheek, ma va trovata la quadra sul prezzo e sull’ingaggio del mediano inglese.

Il club in estate andrà alla ricerca di un attaccante e già da qualche settimana la dirigenza è impegnata con meeting e contatti con agenti per avere una panoramica completa sugli attaccanti in Europa. Secondo le ultime voci raccolte da MilanNews, dalla Spagna si parla di un incontro avvenuto recentemente per Nicolas Jackson del Villarreal. L’attaccante senegalese di 21 anni (scadenza nel 2026) può ricoprire più di un ruolo nel reparto offensivo. Sulle tracce di Jackson ci sono anche società di Premier League. Il Milan valuta e osserva, così come per altri attaccanti che sono stati accostati in questi giorni, uno su tutti Openda del Lens, autore di una stagione super in Francia. Attenzione anche all’ipotesi Arnautovic, un nome che potrebbe essere utile a coprire l’eventuale partenza di Ibrahimovic.

E arriviamo alla valutazione sulla stagione. Il voto complessivo nasce da una doppia considerazione. Da un lato il cammino in Champions League, e dall’altro il percorso in campionato. In Europa i rossoneri sono arrivati ad un passo dalla finale, dimostrando una crescita enorme rispetto alla scorsa edizione quando il gruppo di Pioli fu estromesso ai gironi. Al secondo anno di partecipazione il Milan è riuscito ad arrivare in semifinale e questo merita un voto alto, un 8 per il cammino in Europa. Al contrario il campionato è stato abbastanza deludente, specialmente perché a gennaio i rossoneri erano già fuori dalla corsa scudetto. La qualificazione alla Champions è arrivata solamente alla penultima giornata. Voto 5 al campionato. La media tra i due percorsi porta ad una valutazione complessiva di 6,5 dell’intera annata.