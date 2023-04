Mister, bravo! Ma ci voleva tanto? Trovato l'esterno destro più forte della rosa. Rinnovo Leao: settimane calde

MilanNews.it

Sabato pomeriggio, uscendo da Milanello dopo la conferenza stampa di Pioli, c’era un clima diverso verso la trasferta di Napoli. Un clima positivo, fiducioso, come se finalmente si fosse trovato in bandolo della matassa. E il campo ha detto che quella sensazione era giusta. Il ritorno al 4-2-3-1, che poi diventava un 4-3-3 in fase di non possesso, ha rimesso il Milan nella sua zona di comfort e di qualità, facendo detonare il “Maradona” per il terzo anno consecutivo. Un 4-0 netto, inappellabile, dove i rossoneri hanno rimesso il vestito che li ha portati a essere campioni d’Italia. Sarebbe riduttivo dire che è bastato rimettere Krunic per dare solidità al centrocampo, perché quella di ieri sera è stata una prestazione di squadra sontuosa, dove tutte e tre le linee hanno lavorato all’unisono e in maniera coordinata per arrivare a ottenere l’annullamento di Kvaratskhelia e del 90% della produzione offensiva del Napoli.

Ma visto che chi ci segue su Twitch me lo avrà già sentito dire: mister, ma ci voleva tanto? Io non mi erigo tra quelli che pensano di avere la verità in mano sposando le cause dei giocatori per andare contro l’allenatore, ma la risposta arrivata dalla partita di ieri sera è eloquente. La difesa a tre è stata un fuoco di paglia, che ha depauperato la produzione offensiva e ha messo Leao in condizioni di non poter rendere al meglio e questo è un aspetto da tenere a mente. Perché Rafa, che ieri sera ha anche parlato nel post partita sulla sua prestazione, ha fatto quello che gli si chiede ogni match, ovvero la differenza. E in barba a tanti, ha ringraziato l’allenatore e i compagni che gli sono stati vicini in questi due mesi di down, con il Milan che è un po’ andato giù con lui a gennaio. Le prossime settimane saranno importanti, perché siamo in quella fase in cui sembra che l’accordo per il rinnovo possa essere trovato. Non sarà un prolungamento lungo, le info in nostro possesso ci dicono di un rinnovo a medio termine che possa consentire al Milan di avere ancora forza in fase di trattative e anche perché Leao, qualora dovesse lasciare i rossoneri per mere questioni economiche, non vuole farlo a zero.