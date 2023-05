Piazzamento nei primi 4, poi sarà rivoluzione. Il sogno Milinkovic-Savic

MilanNews.it

Stasera contro la Juventus il penultimo atto di un campionato deludente. Piazzarsi nei primi 4 posti sarebbe importante non tanto per rivalutare la stagione in corso (a maggior ragione se il traguardo dovesse arrivare solo grazie alla penalizzazione dei bianconeri), quanto per riuscire a essere competitivi la prossima. Garantirsi gli incassi della Champions League fornirebbe a Maldini e Massara maggiori risorse per rinforzare come si deve la squadra, in un'estate che vedrà tante operazioni tra entrate e uscite.

La stagione dovrà portare a riflessioni profonde, su quelli che sono stati i problemi e quali le necessità per il futuro. Servirà soprattutto capire chi è da Milan e chi non merita questa maglia. Tra quest'ultimi il primo è Rebic: l'involuzione del croato è stata disarmante e non permette di poterlo aspettare ancora. Origi è un altro che sembra aver poco a che fare col Milan: preso a zero, una cessione permetterebbe di fare plusvalenza e risparmiare l'ingaggio pesante. Sarà inevitabile poi riflettere sul futuro di De Ketelaere: confermarlo, prestarlo o, in caso di offerta, cederlo? La delusione è enorme, i segnali sono sempre più sconfortanti. Se si trovasse la strada per passare all'incasso, forse sarebbe il caso di non lasciarsela scappare. E' chiaro non sia facile trovare estimatori in questo momento, ma una cessione permetterebbe di fare un colpo importante al suo posto.

Detto che Bakayoko, Vranckx, Dest e Adli non resteranno, è incerto anche il futuro di Gabbia e Ballo-Tourè. A conti fatti, in estate sarà rivoluzione e sarà importante ridurre al minimo gli errori, a differenza di quanto accaduto nell'ultima campagna acquisti. E' fondamentale portare gol e giocatori che hanno confidenza con la porta avversaria, oltre a centimetri e Kg per superare l'incredibile difficoltà a sfruttare le palle inattive (ed evitare di soffrirle terribilmente in difesa). Il rinnovo di Leao è il primo passo straordinario per il futuro, ma da solo Rafa non basta. Migliorare sulla trequarti, fare un upgrade sulla fascia destra e inserire finalmente un grande numero 9 in attacco: di cose da fare ce ne sono diverse. Senza dimenticare poi il centrocampo, dove servono due operazioni, complice purtroppo il brutto infortunio di Bennacer.

Il colpo perfetto per il Milan sarebbe Milinkovic-Savic: operazione difficile, ma si potrebbero creare condizioni favorevoli, che andrebbero sfruttate. Scadenza 2024, a oggi stranamente per il serbo non c'è esattamente la fila. Lotito potrebbe accontentarsi di 30 milioni di euro. Anche per questo la cessione di De Ketelaere andrebbe valutata. Con Milinkovic si andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Kessie: sarebbe un colpo pazzesco, da salto di qualità immediato della squadra. Difficile, ma una piccola speranza c'è...