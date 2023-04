Presente e futuro, il grande segnale di Leao. Milan, mossa vincente. Il mantra da qui alla fine

MilanNews.it

In Champions League sarà un’altra cosa, ma intanto è giusto elogiare il Milan per la grande vittoria di Napoli. Prima del match in tanti avevano dato i rossoneri già per spacciati al cospetto di una squadra che vincerà il titolo con merito, ma domenica sera è stata annichilita dal gruppo di Stefano Pioli. Quattro gol in casa di questo Napoli valgono tantissimo, un successo che ha lanciato un chiaro messaggio: se il Milan gioca da Milan sarà complicato per chiunque.

Purtroppo la bella versione dei rossoneri quest’anno l’abbiamo vista poche volte, ecco perché il 4-0 del Maradona deve essere visto come un punto di partenza, una svolta per il resto della stagione. Il mantra deve essere questo, i giocatori dovranno scendere in campo cattivi e concentrati per le restanti dieci gare di campionato, altrimenti non serve a niente quello che abbiamo visto a Napoli.