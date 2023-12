Primi 4 posti ed Europa League. Punta, non prendere tanto per... Incredibile Maignan

Alle 12.30 contro il Monza servirà riprendere il discorso vittoria anche in campionato, dopo quella di mercoledì in Champions League. Le distanze rispetto a chi sta sopra purtroppo sono importanti, ma i rossoneri hanno il dovere di raggiungere un comodo piazzamento nei primi 4 posti senza complicarsi la vita. Un andamento rassicurante in Campionato permetterebbe pure di distribuire bene le forze anche in chiave europea, in modo da provare a valorizzare il percorso in Europa League.

Non sarà la competizione più prestigiosa in assoluto, ma dev'essere uno stimolo importante: vincerla sarebbe l'unico modo di rendere positiva una stagione che altrimenti sarebbe sicuramente molto deludente.

Per questo ci si aspetta anche un contributo di livello dal mercato di gennaio: prima di tutto per necessità, vista l'incredibile emergenza che si è creata nel reparto difensivo.

Se Jovic continua così, come nelle ultime 5 partite, potrebbe non essere necessario un intervento in attacco, dove non bisogna commettere l'errore di prendere tanto per prendere. Anche in vista della prossima stagione: in estate servirà un grandissimo centravanti, sul quale concentrare la stragrande maggioranza delle risorse economiche. Meglio risparmiare a gennaio e non toccare il tesoretto in vista di giugno, piuttosto che accontentarsi di un tentativo senza troppe speranze. In tutto questo, per la punta della prossima stagione sarà necessario condividerne la scelta con il futuro allenatore (passaggio, questo, fondamentale).

Il Milan, se ha tutti i giocatori a disposizione, è una squadra forte: non perfetta, sicuramente migliorabile, ma molto competitiva.



In settimana abbiamo avuto l'ennesima prova di quanto sia determinante Maignan: portiere che porta punti e anche tanti.

Numero 1 che ovviamente è seguito con attenzione da mezza Europa: la pratica rinnovo non è affatto semplice per via delle cifre in ballo, ma Furlani ha il dovere di provarci in ogni modo perchè parliamo del portiere più forte al mondo. Per farlo è necessario alzare l'asticella, come successo in precedenza con Leao, se possibile prima della vetrina dell'Europeo. Con buona pace di Pagliuca, per cui il francese "è in calo ma è protetto dalla stampa, a differenza di Donnarumma": stendiamo un velo pietoso.