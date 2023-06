Rivoluzione al Milan: via Maldini e Massara. La gestione del mercato estivo e dei giocatori disorientati. Ecco chi potrebbe avere maggiore potere

MilanNews.it

Nemmeno il tempo di assorbire l’emozionante addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic che al Milan si è scatenata un’altra rivoluzione. Questa volta pesantissima perché ad andare via saranno i direttori dell’area sportiva. Paolo Maldini e Frederic Massara non lavoreranno più per il club rossonero, la decisione è stata presa ieri mattina dal proprietario Gerry Cardinale arrivato a Milano proprio per avere un faccia a faccia con l’ex bandiera milanista. Modi di pensare differenti, il mercato è solo l’ultimo motivo che ha portato alla separazione, alla base del rapporto non idilliaco tra Maldini e Cardinale c’è proprio la gestione del club e alcune scelte del DT che non sono piaciute (anche dal punto di vista comunicativo).

Il Milan si avvia verso una nuova estate di cambiamenti, e lo fa recidendo il cordone ombelicale con una figura importantissima per il club come Paolo Maldini. L’ufficialità dovrebbe arrivare in queste ore, ma è stato già tutto deciso.

Avranno più potere l’amministratore delegato Giorgio Furlani, decisivo nel rinnovo di Leao fungendo da mediatore con il Lille, e dal capo scout Moncada. Non è escluso che al Milan arriveranno anche altre figure di rilievo per completare l’organigramma. Per la proprietà Pioli gode di grande fiducia ma a questo punto le sorprese non si possono escludere.

Andrà affrontato subito il tema del mercato, perché Maldini e Massara avevano già portato avanti diverse trattative. Ieri ad esempio doveva firmare il rinnovo Mirante, inoltre erano stati convocati in sede i procuratori di Kamada e Loftus-Cheek, ma poi sono stati annullati gli appuntamenti. Ora bisognerà capire se le operazioni fin qui intavolate verranno completate o si ripartirà da capo con nuove operazioni.

Anche dallo spogliatoio del Milan arrivano feedback di alcuni giocatori preoccupati, soprattutto quelli legati alle figure di Maldini e Massara, che quotidianamente si recavano a Milanello. Bisognerà affrontare anche questo tempo e magari rassicurare i giocatori ritenuti indispensabili per il progetto rossonero.