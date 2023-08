Si parte! Caccia al 9 e non solo. Cedere e ricavare. Milan 'beffato'

vedi letture

E' scattata la vigilia della prima giornata di campionato, la vigilia dell'inizio ufficiale della nuova stagione.

L'obiettivo di chi ha il Milan nel cuore è provare a strappare la tanto attesa seconda stella.

Un inizio all'insegna della curiosità, per i tanti volti nuovi di questa squadra: saranno con ogni probabilità 4 al fischio di Pairetto domani alle 20.45. Oltre a tutti quelli in panchina: e qui sicuramente ci sarà uno dei punti di forza, a differenza dello scorso anno. Poter contare su alternative di livello e una coperta finalmente lunga, fondamentale nel calcio moderno.

Il pre campionato non è stato esaltante: la gara contro il Bologna ci dirà a che punto è il nuovo Milan, in attesa di completarlo negli ultimi giorni di calciomercato.

In ogni caso, la punta e il centrocampista centrale sembrano essere pedine fondamentali per colmare alcune lacune presenti oggi in rosa.

Ma servirà cedere e farlo anche bene. Sarà fondamentale ricavare il massimo dagli esuberi, ma prima di tutto convincerli a lasciare il Milan. Questa sarà la vera sfida di Moncada e Furlani nelle prossime ore. Con più ricavi si potrebbe alzare anche l'asticella delle ambizioni in entrata. I nomi in uscita sono Ballo-Tourè, Caldara, Origi e anche Saelemaekers, la cui partenza risulta essere esplicita richiesta di Mister Pioli (si dice non soltanto per motivi tecnici).

Centrare il 9 significherebbe poter contare forse sul reparto offensivo più forte in Italia, considerando titolari e alternative, oltre che avere tante possibilità in più di centrare l'obiettivo tricolore. Il centrocampista al centro, se si gioca a 3, non è meno importante, intendiamoci.

E' l'estate di tanti colpi realizzati dal Milan, ma anche di una serie incredibili di obiettivi sfumati sull'altra sponda del Naviglio.

Da Vicario a Trubin, passando per Koulibaly, Azpilicueta e Nacho, senza dimenticare i vari Balogun, Morata, Taremi e Scamacca. Clamorosi i casi Lukaku e Samardzic, ai quali forse si aggiungerà Pavard. E se fosse successo al Milan? Apriti cielo. Sarebbe stato (anche giustamente) un proliferare di condanne da destra a sinistra, di accuse di inesperienza e di incapacità. Dall'altra parte invece la famosa narrazione ha sempre trovato un colpevole diverso da Marotta e Ausilio: una mamma, un papà, un giocatore che guarda troppo ai soldi, ecc...

Oltretutto abbiamo sentito e letto che è stato il Club nerazzurro a rinunciare all'acquisto di turno.

Tutto fantastico. Nel dubbio però, è sempre 'Milan beffato'...