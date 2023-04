Spettacolo rossonero. Sforzo per Leao. E ora caccia ai punti in campionato. Donnarumma e Kessie...

MilanNews.it

La settimana rossonera per restare meravigliosa deve concludersi oggi con una bella vittoria contro il Lecce. In campionato servono punti per riprendere la corsa a un piazzamento per la prossima Champions League: bisogna tornare a correre anche in Italia, ad avere la fame delle gare europee anche quando non si sente la famosa musichetta.

Per San Siro sarà fantastico oggi riabbracciare questa squadra, dopo il passaggio alle semifinali nella massima competizione europea. Sono stati giorni densi di emozioni: il sogno continua, grazie a un Club, a un tecnico e a un gruppo che hanno lavorato in maniera perfetta. Non vorrei tornare sul vergognoso clima creato da Napoli, anche perchè è tornato loro indietro come un boomerang. Negli ultimi giorni è stato divertente rileggere le sentenze dei soliti noti, per cui il Milan era una squadretta, che si era illusa dopo lo 0-4 in campionato (regalata dagli avversari, qualcuno ha detto, come nel biliardo quando si perde apposta per illudere il rivale). È stato bello riascoltare il profeta di Bari vecchia: che continui a parlare male di Leao e di questa squadra. Il negazionismo sul Milan non è mai mancato, ma porta bene e il percorso è incredibile: secondo posto, scudetto, semifinali di Champions. E il meglio deve ancora venire. Sognare non costa nulla, a maggior ragione se hai la storia di questo Club.

Il passaggio del turno porterà nelle casse altri 20/25 milioni di euro: bottino che permetterà di arrivare addirittura al break even. Risultato pazzesco. Soldi che sembrano rappresentare un grande assist per il rinnovo di Leao. Anche martedì ha dimostrato di essere un giocatore di un livello superiore. Ecco perchè il portoghese merita uno sforzo in più, merita un'eccezione. Si tratterebbe di un investimento, da un punto di vista sportivo, ma con un tornaconto anche economico. Con un contratto più lungo il suo valore aumenterebbe in modo considerevole. Speriamo che la vicenda possa avere un esito positivo nelle prossime settimane, e che Rafa possa concludere la stagione come fatto nella scorsa: e cioè da fenomeno.

Un altro top player il Milan lo ha in porta: Maignan ha raggiunto livelli altissimi anche in Europa. Probabilmente oggi è il numero uno al mondo. Ancora grazie a Donnarumma che aveva ambizioni diverse e, già che ci siamo, una cartolina di saluti a Barcellona a Kessie che si sta vedendo, gironi a parte, tutta la Champions dal divano.